Для туристов из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), был составлен перечень консульств, где легче всего получить шенгенскую визу на лето 2024 года. По данным shengen. news, проще всего получить визу можно в консульствах Исландии, Швейцарии, Латвии и Италии. Однако важно учитывать, что этот список отражает европейский взгляд на ситуацию, и для российских туристов он может быть скорректирован.
Процент отказов в выдаче шенгенских виз также различается в зависимости от страны. Например, в Исландии процент отказов составляет всего 2,2%, тогда как на Мальте он достигает 37,6%. Это означает, что подача заявления на визу должна начаться за несколько недель до планируемой поездки, чтобы успеть записаться на приём в посольство или визовый центр. Иногда ожидание записи может занять месяцы, что особенно важно для россиян, которым в некоторых странах могут не выдавать визы для туристических поездок.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.