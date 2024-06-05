Где проще всего получить шенгенскую визу летом 2024 года: советы для туристов

Россиянам рассказали, где проще всего получить шенгенскую визу в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для туристов из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), был составлен перечень консульств, где легче всего получить шенгенскую визу на лето 2024 года. По данным shengen. news, проще всего получить визу можно в консульствах Исландии, Швейцарии, Латвии и Италии. Однако важно учитывать, что этот список отражает европейский взгляд на ситуацию, и для российских туристов он может быть скорректирован.

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Процент отказов в выдаче шенгенских виз также различается в зависимости от страны. Например, в Исландии процент отказов составляет всего 2,2%, тогда как на Мальте он достигает 37,6%. Это означает, что подача заявления на визу должна начаться за несколько недель до планируемой поездки, чтобы успеть записаться на приём в посольство или визовый центр. Иногда ожидание записи может занять месяцы, что особенно важно для россиян, которым в некоторых странах могут не выдавать визы для туристических поездок.