Что россияне чаще всего забирают из отелей: результаты опроса

Топ предметов, которые туристы из России забирают из отелей

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители России часто забывают забрать из отелей одноразовые принадлежности, такие как средства гигиены, тапочки и чай. Согласно опросу социального агентства Weber, каждый восьмой путешественник привозит эти предметы обратно в страну.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

В опросе компании участвовали 1,3 тысячи россиян старше 18 лет. Им задавали вопрос о том, что они обычно забирают с собой из отелей во время заграничных поездок. Как оказалось, 60% опрошенных не склонны забирать сувениры из отелей и ничего с собой не уносят.

Каждый восьмой признался, что берет с собой гигиенические принадлежности. За ними следуют тапочки и чай, которые также разрешены к заимствованию туристами. Однако, некоторые берут вещи, которые вывозить нельзя, такие как халаты и полотенца. Замыкают список швейные наборы, которые разрешено выносить, хотя они, скорее всего, скоро перестанут считаться необходимыми предметами в номере.