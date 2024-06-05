Жители России часто забывают забрать из отелей одноразовые принадлежности, такие как средства гигиены, тапочки и чай. Согласно опросу социального агентства Weber, каждый восьмой путешественник привозит эти предметы обратно в страну.
В опросе компании участвовали 1,3 тысячи россиян старше 18 лет. Им задавали вопрос о том, что они обычно забирают с собой из отелей во время заграничных поездок. Как оказалось, 60% опрошенных не склонны забирать сувениры из отелей и ничего с собой не уносят.
Каждый восьмой признался, что берет с собой гигиенические принадлежности. За ними следуют тапочки и чай, которые также разрешены к заимствованию туристами. Однако, некоторые берут вещи, которые вывозить нельзя, такие как халаты и полотенца. Замыкают список швейные наборы, которые разрешено выносить, хотя они, скорее всего, скоро перестанут считаться необходимыми предметами в номере.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.