В Австралии обнаружены останки туристки, пропавшей 23 года назад. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
В апреле 2001 года 24-летняя Келли Энн Кармайкл остановилась в хостеле для путешественников в национальном парке Голубые горы, неподалеку от Сиднея. Она отправилась на прогулку и не вернулась, несмотря на многолетние поиски.
За эти годы возникло множество теорий об исчезновении Кармайкл, включая версию о том, что она могла стать жертвой маньяка. Недавно, во время операции, не связанной с её поисками, полицейский заметил в кустах кости возле города Катумба. Экспертиза подтвердила, что это останки пропавшей девушки. Теперь следователи должны выяснить причину её смерти.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.