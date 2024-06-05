В Австралии обнаружены останки туристки, пропавшей 23 года назад

Кости туристки нашли через 23 года после ее исчезновения в Австралии

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Австралии обнаружены останки туристки, пропавшей 23 года назад. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 France license

В апреле 2001 года 24-летняя Келли Энн Кармайкл остановилась в хостеле для путешественников в национальном парке Голубые горы, неподалеку от Сиднея. Она отправилась на прогулку и не вернулась, несмотря на многолетние поиски.

За эти годы возникло множество теорий об исчезновении Кармайкл, включая версию о том, что она могла стать жертвой маньяка. Недавно, во время операции, не связанной с её поисками, полицейский заметил в кустах кости возле города Катумба. Экспертиза подтвердила, что это останки пропавшей девушки. Теперь следователи должны выяснить причину её смерти.