Туристов из России и Беларуси заставят выбрасывать еду при въезде в Литву, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Ранее Вильнюс на законодательном уровне запретил ввоз ряда продуктов питания из "недружественных" стран.
Министерство иностранных дел России призвало граждан тщательно оценивать все риски перед поездками в такие страны. Ведомство также предупредило россиян о необходимости проявлять повышенную бдительность и терпение во время путешествий за рубеж.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.