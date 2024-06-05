Литва заставит туристов из России и Беларуси выбрасывать еду на границе

Туристов из России заставят выбрасывать еду при въезде в Литву

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов из России и Беларуси заставят выбрасывать еду при въезде в Литву, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Фото: commons.wikimedia.org by Ted is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее Вильнюс на законодательном уровне запретил ввоз ряда продуктов питания из "недружественных" стран.

Министерство иностранных дел России призвало граждан тщательно оценивать все риски перед поездками в такие страны. Ведомство также предупредило россиян о необходимости проявлять повышенную бдительность и терпение во время путешествий за рубеж.