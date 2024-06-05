Голландский турист испортил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувий

Голландец повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувий

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Голландский турист повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувий в 79 году н. э. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на итальянскую полицию.

Фото: commons.wikimedia.org by Quinok is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Инцидент произошел в древнем городе Геркуланум, расположенном недалеко от Неаполя. 27-летний турист нарисовал граффити на белой стене с помощью несмываемого маркера. Полиция задержала его, однако имя нарушителя не разглашается. Теперь ему грозит судебное разбирательство за повреждение здания, имеющего художественную и архитектурную ценность.