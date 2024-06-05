"Старость — радость": жизнь европейских пенсионеров — путешествия, здоровье и свобода

Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия

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Пенсионеры в Европе и России: разные реальности

Фото: flickr.com by Bryan Ledgard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие пожилые люди в Европе, выходя на пенсию, начинают жить для себя. В то время как российские бабушки и дедушки помогают своим детям с внуками и занимаются огородом, иностранные пенсионеры путешествуют, заботятся о здоровье и осуществляют свои давние мечты. Это вызывает зависть у многих россиян. "Лента.ру" выяснила, чем жизнь пенсионеров на Западе так удивляет путешественников.

Путешествия и Активный Образ Жизни

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Европе, заметила, что пенсионеры там не занимаются огородами. Она подчеркнула, что европейские пенсионеры живут для себя, часто проводят время с друзьями, посещают кафе и салоны красоты, а не нянчатся с внуками. Для поддержания активности они пересаживаются на велосипеды, самокаты и мотоциклы.

Жизнь в Великобритании

Алена Мучинская, основательница организации Superстар для русскоговорящих пенсионеров в Великобритании, рассказала, что местные пенсионеры помогают своим детям, но при этом уделяют время себе. Британская система здравоохранения предоставляет пожилым людям бесплатные услуги, социальные работники ухаживают за больными, а государство предоставляет необходимое оборудование, например, инвалидные коляски и кровати.

Шведский Пенсионер

Тревел-блогер Руслан Хосроев рассказал о своей встрече с 65-летним шведом, который был энергичным и интересующимся всем, что происходит вокруг. Швед изучал турецкий язык и был активным в социальных сетях. Хосроев отметил, что европейские пенсионеры более свободны и открыты миру по сравнению с российскими.

Итальянские Пенсионеры

Алина, живущая в Европе россиянка, отметила, что поведение итальянских пенсионеров зависит от региона. На юге Италии они больше сосредоточены на семье, в то время как на севере — более сдержанные и независимые. Пожилые итальянцы часто переезжают в Португалию, где действуют пенсионные послабления.

Самые Высокие Пенсии в Европе

По данным Евростата от 2021 года, наибольшие пенсии выплачиваются в Исландии (около 2762 евро в месяц). Далее следуют Люксембург, Норвегия, Дания и Швейцария. В десятку также входят Австрия, Нидерланды, Ирландия, Швеция и Бельгия.

Пенсии в Литве

Российский тревел-блогер отметил, что литовские пенсионеры завидуют российским. Средняя пенсия в Литве составляет 300 евро, что при высоких ценах в стране выглядит насмешкой. Путешественник подчеркнул, что покупательная способность российских пенсионеров выше, несмотря на сравнительно низкий уровень пенсий.

Таким образом, жизнь пенсионеров в Европе и России отличается значительным образом, отражая различия в культурных традициях, экономических возможностях и социальном обеспечении.