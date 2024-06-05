Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голландец повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувий
Шелковица особенно полезна для пожилых людей, благодаря своему составу
Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины
Фитнес-эксперт Елена Рябинкова: для эффективных тренировок важно качество сна
Россиянам назвали, какие породы кошек не линяют
Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?
На трех птицефабриках недалеко от Мельбурна введен карантин из-за вируса H7
Лизу Боярскую заподозрили в беременности из-за свободной одежды
Денис Матросов поделился архивными документами с оценками Анастасии Заворотнюк
"Старость — радость": жизнь европейских пенсионеров — путешествия, здоровье и свобода

Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия

3:16
Туризм

Пенсионеры в Европе и России: разные реальности

Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия
Фото: flickr.com by Bryan Ledgard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие пожилые люди в Европе, выходя на пенсию, начинают жить для себя. В то время как российские бабушки и дедушки помогают своим детям с внуками и занимаются огородом, иностранные пенсионеры путешествуют, заботятся о здоровье и осуществляют свои давние мечты. Это вызывает зависть у многих россиян. "Лента.ру" выяснила, чем жизнь пенсионеров на Западе так удивляет путешественников.

Путешествия и Активный Образ Жизни

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Европе, заметила, что пенсионеры там не занимаются огородами. Она подчеркнула, что европейские пенсионеры живут для себя, часто проводят время с друзьями, посещают кафе и салоны красоты, а не нянчатся с внуками. Для поддержания активности они пересаживаются на велосипеды, самокаты и мотоциклы.

Жизнь в Великобритании

Алена Мучинская, основательница организации Superстар для русскоговорящих пенсионеров в Великобритании, рассказала, что местные пенсионеры помогают своим детям, но при этом уделяют время себе. Британская система здравоохранения предоставляет пожилым людям бесплатные услуги, социальные работники ухаживают за больными, а государство предоставляет необходимое оборудование, например, инвалидные коляски и кровати.

Шведский Пенсионер

Тревел-блогер Руслан Хосроев рассказал о своей встрече с 65-летним шведом, который был энергичным и интересующимся всем, что происходит вокруг. Швед изучал турецкий язык и был активным в социальных сетях. Хосроев отметил, что европейские пенсионеры более свободны и открыты миру по сравнению с российскими.

Итальянские Пенсионеры

Алина, живущая в Европе россиянка, отметила, что поведение итальянских пенсионеров зависит от региона. На юге Италии они больше сосредоточены на семье, в то время как на севере — более сдержанные и независимые. Пожилые итальянцы часто переезжают в Португалию, где действуют пенсионные послабления.

Самые Высокие Пенсии в Европе

По данным Евростата от 2021 года, наибольшие пенсии выплачиваются в Исландии (около 2762 евро в месяц). Далее следуют Люксембург, Норвегия, Дания и Швейцария. В десятку также входят Австрия, Нидерланды, Ирландия, Швеция и Бельгия.

Пенсии в Литве

Российский тревел-блогер отметил, что литовские пенсионеры завидуют российским. Средняя пенсия в Литве составляет 300 евро, что при высоких ценах в стране выглядит насмешкой. Путешественник подчеркнул, что покупательная способность российских пенсионеров выше, несмотря на сравнительно низкий уровень пенсий.

Таким образом, жизнь пенсионеров в Европе и России отличается значительным образом, отражая различия в культурных традициях, экономических возможностях и социальном обеспечении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?
На трех птицефабриках недалеко от Мельбурна введен карантин из-за вируса H7
Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия
Лизу Боярскую заподозрили в беременности из-за свободной одежды
Денис Матросов поделился архивными документами с оценками Анастасии Заворотнюк
BMJ: тепловизионное сканирование лица помогает выявлять ишемию
Нежелательная растительность на дорожках: как с ней бороться?
Исследование: россияне готовы пересесть на электромобили при развитой инфраструктуре
Василий Ливанов и Юрий Норштейн раскритиковали нового "Чебурашку"
82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников