Гавайи без иллюзий: тревел-блогер Марина Ершова о слабой инфраструктуре и бездомных

Российская тревел-блогер посетила Гавайи и описала его как большую деревню

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогер Марина Ершова посетила Гонолулу на Гавайях и описала его как большую деревню в своем личном блоге на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by Daniel Ramirez from Honolulu, USA is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Дороги в плохом состоянии, инфраструктура слабая, а морской воздух испортил внешний вид многих зданий, что создает впечатление запущенности", — написала она. Марина также отметила грязные супермаркеты с небольшим ассортиментом товаров и платные достопримечательности.

Главной особенностью города Ершова назвала большое количество бездомных. "Они часто обустраиваются на пляжах, строя шалаши из подручных материалов и живя там", — подытожила блогер.