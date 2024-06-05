Российская тревел-блогер Марина Ершова посетила Гонолулу на Гавайях и описала его как большую деревню в своем личном блоге на платформе "Дзен".
"Дороги в плохом состоянии, инфраструктура слабая, а морской воздух испортил внешний вид многих зданий, что создает впечатление запущенности", — написала она. Марина также отметила грязные супермаркеты с небольшим ассортиментом товаров и платные достопримечательности.
Главной особенностью города Ершова назвала большое количество бездомных. "Они часто обустраиваются на пляжах, строя шалаши из подручных материалов и живя там", — подытожила блогер.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.