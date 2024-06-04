Ссора из-за сумок: пассажирка устроила скандал и сорвала рейс Endeavour Air

Пассажирка устроили скандал из-за сумок в самолёте и сорвала рейс

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка авиакомпании Endeavour Air устроила скандал и сорвала рейс из-за сумок, сообщает USA Today.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo is licensed under public domain

Инцидент произошел на рейсе из Индианаполиса в Нью-Йорк. Шари Энн Чиннис летела с дочерью и еще одной женщиной. Стюардесса несколько раз попросила их убрать сумки на багажные полки, но пассажирки отказались следовать инструкциям.

Словесная перепалка переросла в конфликт, в ходе которого Чиннис начала повышать голос на члена экипажа. В итоге стюардесса вызвала полицию, и троих женщин вывели из самолета. Рейс задержался на полтора часа, а Чиннис была арестована за хулиганство.