Ссора из-за сумок: пассажирка устроила скандал и сорвала рейс Endeavour Air

Пассажирка авиакомпании Endeavour Air устроила скандал и сорвала рейс из-за сумок, сообщает USA Today.
Инцидент произошел на рейсе из Индианаполиса в Нью-Йорк. Шари Энн Чиннис летела с дочерью и еще одной женщиной. Стюардесса несколько раз попросила их убрать сумки на багажные полки, но пассажирки отказались следовать инструкциям.
Словесная перепалка переросла в конфликт, в ходе которого Чиннис начала повышать голос на члена экипажа. В итоге стюардесса вызвала полицию, и троих женщин вывели из самолета. Рейс задержался на полтора часа, а Чиннис была арестована за хулиганство.
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