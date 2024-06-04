Кошка Маруся погибла на рейсе российского самолёта из-за жары в салоне

Кошка скончалась из-за духоты в салоне российского самолёта

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кошка по имени Маруся не выжила после полёта на борту самолёта российской авиакомпании Utair. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инцидент произошел на рейсе из московского аэропорта Внуково в Анталью. Владелец животного рассказал, что на борту было душно уже во время посадки. Они поставили переноску с кошкой ближе к проходу, но стюардесса потребовала убрать ее под сиденье. По словам пассажиров, из-за жары Маруся не выдержала полет.

"Кошка начала паниковать, вероятно, из-за недостатка воздуха. Из переноски ее достать не позволили из-за жалоб других пассажиров", — рассказала хозяйка Маруси. Она также отметила, что из-за условий на борту у ее ребенка поднялась температура. Многочисленные просьбы о помощи были проигнорированы бортпроводниками.

По прибытии в Анталью сотрудники аэропорта забрали Марусю у семьи. Пассажиры подали жалобу в Utair. Сургутская транспортная прокуратура отреагировала на публикации в соцсетях и начала проверку.