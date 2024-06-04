Стюардесса российской авиакомпании поймана на краже спасательных жилетов

Российскую стюардессу уличили в краже спасательных жилетов из самолетов

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардессу российской авиакомпании уличили в краже спасательных жилетов из самолетов, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мужчина, у которого 51-летняя россиянка арендовала дом в Домодедове, обнаружил украденные предметы. Когда женщина съехала, она оставила после себя множество вещей, включая предметы с символикой авиакомпании, такие как спасательные жилеты.

Арендодатель попросил стюардессу забрать оставленные вещи, но она отказалась. В результате мужчина связался с авиакомпанией. Сейчас делом занимается полиция.