Стюардесса российской авиакомпании поймана на краже спасательных жилетов

Стюардессу российской авиакомпании уличили в краже спасательных жилетов из самолетов, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Мужчина, у которого 51-летняя россиянка арендовала дом в Домодедове, обнаружил украденные предметы. Когда женщина съехала, она оставила после себя множество вещей, включая предметы с символикой авиакомпании, такие как спасательные жилеты.
Арендодатель попросил стюардессу забрать оставленные вещи, но она отказалась. В результате мужчина связался с авиакомпанией. Сейчас делом занимается полиция.
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