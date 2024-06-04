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Купание с китами в Мурманской области: уникальный туристический опыт в Баренцевом море

В Мурманской области становится популярным купание с китами

1:58
Туризм

В Мурманской области становится популярным необычный туристический аттракцион — купание с китами в Баренцевом море. Об этом новом развлечении рассказал президент Ассоциации "Арктические гиды" Артур Шинкарук.

В Мурманской области становится популярным купание с китами
Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson is licensed under public domain

— Туристы выходят в море на небольших катерах, находят китов, надевают гидрокостюмы, прыгают за борт и плавают рядом с ними, — объяснил Шинкарук. — Подняться обратно на борт несложно, так как суда небольшие и их борта оснащены специальными трапами.

Основная сложность и интрига такого отдыха заключается в поиске китов. В Мурманской области их легче всего встретить у старинного поморского села Териберка, единственного места, где можно легко попасть на берег Северного Ледовитого океана без необходимости оформления пропуска. Киты не живут возле Териберки постоянно, но приходят сюда кормиться во время нереста рыбы. Чаще всего их можно увидеть с декабря по март. Летом встреча с китами менее вероятна, но всё же возможна, например, сейчас у берегов Териберской губы появилась мойва, важная составляющая кормовой базы морских млекопитающих.

— В хорошую погоду найти горбатого кита, которого называют "горбачом", несложно, так как при выдохе он создает фонтан высотой в несколько метров, — добавил Артур. — Это захватывающее зрелище! Но надо понимать, что гарантировать встречу с китом невозможно, туристы должны быть к этому готовы. К сожалению, некоторые недобросовестные организаторы уверяют клиентов в обязательной встрече с китами, но людям нужно говорить правду.

До недавнего времени единственным местом для купания с китами была бухта Врангеля в труднодоступном Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, где туристы приезжают на комфортную турбазу, преодолевая порой тысячи километров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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