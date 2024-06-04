Топ-10 достопримечательностей Абхазии: что посмотреть и где побывать

Топ-10 достопримечательностей Абхазии

3:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск на море без больших затрат — вот главная задача сезона. Абхазия — отличный вариант: недорого, близко, вкусно и интересно, а купаться можно сколько угодно.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Topchiy is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Хотя сервис может не дотягивать до уровня Мальдив, природа компенсирует все недостатки. Рекомендуем не ограничиваться морем, а посетить местные достопримечательности.

Узнать легенду о девушке на дне озера

Озеро Рица, известное своими прозрачными водами, имеет грустную легенду. Разбойник обесчестил девушку Рицу, и её братья попытались спасти её, перегородив реку щитом, образовав озеро. Девушка утопилась от позора, а братья превратились в заснеженные горы.

Слушать органную музыку в древнем городе

Сегодня это курортная Пицунда, а 2000 лет назад здесь был греческий город Великий Питиунт. Среди древних крепостных руин стоит храм Андрея Первозванного X века, где можно насладиться концертами органной музыки благодаря фантастической акустике.

Пройти по тропе грешников

К Новоафонскому монастырю от Покровской церкви ведет каменная тропа длиной 600 метров, известная как тропа грешников. Легенда гласит, что прохождение её на коленях очищает от грехов. Монастырский комплекс, построенный в конце XIX — начале XX века, был даже оснащён собственной железной дорогой.

Спуститься в двухмиллионолетнее подземное царство

Новоафонская пещера, открытая в 1961 году, содержит сталактиты, сталагмиты, каменные водопады и озера. Для туристов здесь проложена подземная железная дорога с тремя станциями.

Посетить загадочную платформу

Заброшенная железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне овеяна таинственностью. Над рекой "парит" павильон в мавританском стиле, внутри которого на полу изображена семиконечная звезда.

Попробовать все местные блюда на "а"

В апацхах — типичных абхазских кафе — можно попробовать блюда с загадочными названиями: амьгял, ачапа, акут, ахалуа. Особое внимание уделите мамалыге (абысде) — кукурузной каше с сулугуни, которую едят, макая в аджику.

Прогуляться по владениям принца Ольденбургского

Замок принца Александра Ольденбургского, троюродного брата Александра III, в Гаграх — одно из романтических мест. Принц основал город и построил климатический курорт. Приморский парк и ресторан "Гагрипш" — его творения.

Почувствовать себя Шерлоком Холмсом

Сцена схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти из советского фильма снималась у Гегского водопада, который падает с высоты 70 метров. Посетить его можно с мая по ноябрь, так как в остальное время дорога занесена снегом.

Увидеть 300-летнее дерево

В старейшем на Кавказе ботаническом саду, основанном в Сухуме в 1838 году, растет более 5000 растений, включая 300-летнюю кавказскую липу с трехметровым стволом. Липа пережила попытку срубить её турками в 1877 году и ураган в 1987 году.

Проникнуть на засекреченный "Спецобъект № 18"

В Абхазии есть пять дач Сталина, самая известная из которых на озере Рица. Однако "Холодная речка" или "Спецобъект № 18" открыта для посещений. На экскурсии вы узнаете, что окна дома сделаны из толстого хрусталя, а мебель набита водорослями, конским волосом и целебными травами.