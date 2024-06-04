Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уильям Бёрнс прибыл на Ближний Восток лоббировать "мирный план Байдена"
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" для автомобилей получит функции для предотвращения ДТП
Биолог Онистратенко: медузы заполонили воду пляжей Анапы
Как правильно давать деньги в долг?
Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей
Когда пора обрезать листья на помидорах?
В Мурманской области становится популярным купание с китами
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Топ-10 достопримечательностей Абхазии: что посмотреть и где побывать

Топ-10 достопримечательностей Абхазии

3:49
Туризм

Отпуск на море без больших затрат — вот главная задача сезона. Абхазия — отличный вариант: недорого, близко, вкусно и интересно, а купаться можно сколько угодно.

Топ-10 достопримечательностей Абхазии
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Topchiy is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Хотя сервис может не дотягивать до уровня Мальдив, природа компенсирует все недостатки. Рекомендуем не ограничиваться морем, а посетить местные достопримечательности.

Узнать легенду о девушке на дне озера

Озеро Рица, известное своими прозрачными водами, имеет грустную легенду. Разбойник обесчестил девушку Рицу, и её братья попытались спасти её, перегородив реку щитом, образовав озеро. Девушка утопилась от позора, а братья превратились в заснеженные горы.

Слушать органную музыку в древнем городе

Сегодня это курортная Пицунда, а 2000 лет назад здесь был греческий город Великий Питиунт. Среди древних крепостных руин стоит храм Андрея Первозванного X века, где можно насладиться концертами органной музыки благодаря фантастической акустике.

Пройти по тропе грешников

К Новоафонскому монастырю от Покровской церкви ведет каменная тропа длиной 600 метров, известная как тропа грешников. Легенда гласит, что прохождение её на коленях очищает от грехов. Монастырский комплекс, построенный в конце XIX — начале XX века, был даже оснащён собственной железной дорогой.

Спуститься в двухмиллионолетнее подземное царство

Новоафонская пещера, открытая в 1961 году, содержит сталактиты, сталагмиты, каменные водопады и озера. Для туристов здесь проложена подземная железная дорога с тремя станциями.

Посетить загадочную платформу

Заброшенная железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне овеяна таинственностью. Над рекой "парит" павильон в мавританском стиле, внутри которого на полу изображена семиконечная звезда.

Попробовать все местные блюда на "а"

В апацхах — типичных абхазских кафе — можно попробовать блюда с загадочными названиями: амьгял, ачапа, акут, ахалуа. Особое внимание уделите мамалыге (абысде) — кукурузной каше с сулугуни, которую едят, макая в аджику.

Прогуляться по владениям принца Ольденбургского
Замок принца Александра Ольденбургского, троюродного брата Александра III, в Гаграх — одно из романтических мест. Принц основал город и построил климатический курорт. Приморский парк и ресторан "Гагрипш" — его творения.

Почувствовать себя Шерлоком Холмсом
Сцена схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти из советского фильма снималась у Гегского водопада, который падает с высоты 70 метров. Посетить его можно с мая по ноябрь, так как в остальное время дорога занесена снегом.

Увидеть 300-летнее дерево

В старейшем на Кавказе ботаническом саду, основанном в Сухуме в 1838 году, растет более 5000 растений, включая 300-летнюю кавказскую липу с трехметровым стволом. Липа пережила попытку срубить её турками в 1877 году и ураган в 1987 году.

Проникнуть на засекреченный "Спецобъект № 18"

В Абхазии есть пять дач Сталина, самая известная из которых на озере Рица. Однако "Холодная речка" или "Спецобъект № 18" открыта для посещений. На экскурсии вы узнаете, что окна дома сделаны из толстого хрусталя, а мебель набита водорослями, конским волосом и целебными травами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Последние материалы
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару
Топ-10 достопримечательностей Абхазии
Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи
Что такое семейная налоговая выплата?
Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников