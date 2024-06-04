Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
Священник Островский заявил, что введение дресс-кода для артистов не сработает
Эксперты ответили, почему кошка двигает ушами
Националисты запретили Зеленскому вести мирные переговоры с Россией
Футболист Деменко считает, что Дзюба мог бы перейти в "Химки" в новом сезоне
Мочевина и калиевая селитра помогут избавиться от пня
NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок
Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"
Цены на детские лагеря в России продолжают расти
Стоимость поездки в Китай: расходы на авиабилеты, проживание и питание

Эксперт Жуков рассказал о бюджете для поездки в Китай

1:17
Туризм

Доцент кафедры индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков рассказал о стоимости поездки в Китай. По его словам, авиабилеты в обе стороны на одного человека в среднем стоят от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время доступны прямые рейсы из российских городов в Пекин, Гуанчжоу и другие крупные города Китая.

Эксперт Жуков рассказал о бюджете для поездки в Китай
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Стоимость проживания в гостиницах в среднем составляет 7000 рублей за сутки. Обеды в ресторанах среднего уровня обойдутся примерно в полторы-три тысячи рублей на человека. Жуков подчеркнул, что это только базовые расходы, не учитывающие дополнительные траты, такие как покупка сувениров, участие в развлекательных мероприятиях или посещение музеев.

В целом, по мнению эксперта, Китай остается относительно недорогим местом для отдыха. Однако тур по Тибету может стоить значительно дороже.

В Ставрополье сообщили о наиболее активно развивающихся туристических маршрутах в регионе.

Также 31 мая поступила информация, что отдых туристов в турецких курортных городах был затруднен из-за появления краснокнижных черепах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Последние материалы
NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок
Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"
Цены на детские лагеря в России продолжают расти
Выявлять машины без ОСАГО камеры смогут после 1 октября 2024 года
Единая валюта БРИКС подорвёт доминирование доллара
Cell Immunity: учёные выявили антитела против вируса гриппа В
Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка
Дочь Тимати Алиса удивила бабушку своим заявлением о переезде в Америку
Мировые цены на нефть начали снижаться
3 простые подкормки для пышного цветения гортензии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников