Стоимость поездки в Китай: расходы на авиабилеты, проживание и питание

Эксперт Жуков рассказал о бюджете для поездки в Китай

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доцент кафедры индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков рассказал о стоимости поездки в Китай. По его словам, авиабилеты в обе стороны на одного человека в среднем стоят от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время доступны прямые рейсы из российских городов в Пекин, Гуанчжоу и другие крупные города Китая.

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Стоимость проживания в гостиницах в среднем составляет 7000 рублей за сутки. Обеды в ресторанах среднего уровня обойдутся примерно в полторы-три тысячи рублей на человека. Жуков подчеркнул, что это только базовые расходы, не учитывающие дополнительные траты, такие как покупка сувениров, участие в развлекательных мероприятиях или посещение музеев.

В целом, по мнению эксперта, Китай остается относительно недорогим местом для отдыха. Однако тур по Тибету может стоить значительно дороже.

В Ставрополье сообщили о наиболее активно развивающихся туристических маршрутах в регионе.

Также 31 мая поступила информация, что отдых туристов в турецких курортных городах был затруднен из-за появления краснокнижных черепах.