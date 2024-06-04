Исследование Rambler&Co: популярные направления и бюджет отпуска россиян

Россияне считают идеальной продолжительностью отпуска две недели

3:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярность внутреннего туризма продолжает расти, и 2023 год стал рекордным. В 2024 году, по предварительным прогнозам, ожидается рост еще на 15 процентов. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили интернет-пользователей о их планах на летние путешествия и способах принятия решений о поездках.

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Большинство россиян (81 процент) считают идеальной продолжительностью отпуска две недели. Десять процентов предпочитают 10 дней, пять процентов выбирают неделю, а четыре процента отдыхают менее недели.

Среди привлекательных регионов для внутреннего туризма лидируют южные области с выходом к морю (44 процента). Урал и Алтай привлекают 12 процентов респондентов, города Золотого кольца — восемь процентов. Кавказ и Калининград набрали по восемь процентов, леса и озера Сибири — шесть процентов. Центральную Россию (включая Москву и Санкт-Петербург) и Дальний Восток выбрали по шесть процентов, север страны — два процента.

В прошлом году на юг планировали поехать 30 процентов опрошенных, а другие регионы набрали несколько процентов больше.

В 62 процентах пар решение о направлении поездки принимается совместно. В 13 процентах пар выбор и планирование отдыха всегда за мужчиной, в 10 процентах — за женщиной. Оставшиеся респонденты указали, что чаще отдых планирует женщина (девять процентов) или мужчина (шесть процентов).

Многие сталкиваются с трудностями при организации поездки. Для 39 процентов самое сложное — распределение бюджета, для 21 процента — предсказание погоды. Также туристов беспокоят вопросы транспорта (17 процентов), проживания (15 процентов) и досуга (восемь процентов).

Цели путешествий разнообразны. Большинство (40 процентов) хотят отдохнуть от рутины, 21 процент стремится узнать что-то новое, 16 процентов предпочитают быть на природе, по 11 процентов хотят провести время с семьей или познакомиться с культурой региона, и один процент посвящает отдых спорту.

Почти две трети респондентов (59 процентов) предпочитают останавливаться в отелях или гостиницах. Остальные выбирают альтернативные варианты: 24 процента предпочитают арендовать жилье, 10 процентов выбирают коттеджи, глэмпинги или кемпинги, четыре процента готовы жить в палатках, три процента — в хостелах.

35 процентов готовы потратить на отпуск в России от 20 000 до 40 000 рублей на человека. Четверть (25 процентов) — от 40 000 до 60 000 рублей, 22 процента — больше 60 000 рублей. Только 18 процентов рассчитывают на бюджет до 20 000 рублей.

Опрос проводился медиахолдингом Rambler&Co с 23 по 30 мая 2024 года и охватил 57 755 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет, среди которых 58 процентов мужчин и 42 процента женщин.