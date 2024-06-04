Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер "Зенита" Семак заверил, что команда не устала от постоянных побед
Диетолог Разарёнова: людям с язвой и гастритом нельзя употреблять томатный сок
В Перми будут сняты новые эпизоды фильма о семье Романовых
Bloomberg: до 30% машин списывают на свалку вместо ремонта
"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте
Кукурузный салат: очень легко готовится
Эксперты ответили, что такое "злая рука"
Как вырастить редис без стрелкования?
Разногласия во взглядах: антитренды в макияже глаз, которые привлекают мужчин

Туристам рассказали, как выбрать чемодан

2:40
Туризм

Если вы уже планируете отпуск, вам, вероятно, предстоит выбрать новый красивый чемодан. О том, как сделать правильный выбор, мы поговорили с Ириной Яшиной, экспертом по организации пространства.

Туристам рассказали, как выбрать чемодан
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Определяемся с размером
Прежде всего, Ирина советует ознакомиться с правилами провоза багажа вашей авиакомпании. Даже если вы можете взять большой чемодан, Ирина рекомендует следующее:

"Если вы путешествуете вдвоем и хотите сэкономить время, лучше выбрать два маленьких чемодана, чтобы избежать ожидания багажа".

Материал чемодана
Тканевые чемоданы могут показаться более гибкими и вместительными за счет растяжения материала, но они обычно тяжелее поликарбонатных моделей. Ирина отмечает, что поликарбонатные чемоданы обладают другими важными преимуществами.

"Такие чемоданы устойчивы к ударам и царапинам. Благодаря исключительной гибкости они защищены от деформаций", — поясняет наш эксперт. Чем чаще вы летаете, тем прочнее должен быть ваш чемодан. Рассматривайте его покупку как инвестицию в качественный отдых.

Количество колесиков
Ирина рекомендует выбирать чемоданы с 4 или 8 колесиками, которые могут вращаться вокруг своей оси.

"Чемоданы с 4-8 колесиками более маневренные и легкие. Вам нужно лишь слегка подталкивать их, а не нести весь вес на одной руке", — добавляет эксперт.

Безопасность
Важно позаботиться о защите чемодана от взлома.

"Чаще всего встречаются чемоданы с защитой TSA. Это международный стандарт безопасного путешествия. Чемодан с замком TSA можно открыть только с помощью секретного кода и специального ключа, доступного только таможенной службе", — поясняет Ирина. Замки могут быть встроенными или навесными, выбор зависит от ваших предпочтений.

Цвет чемодана
По мнению Ирины, яркий чемодан легче заметить на багажной ленте, и они реже теряются.

"Темные чемоданы практичнее, так как грязь и царапины на них менее заметны. Однако вы всегда можете использовать чехол для чемодана для дополнительной защиты", — советует Ирина.

Дополнительные функции
Современные чемоданы могут быть оснащены встроенными зарядными устройствами. Это удобно, но может вызвать проблемы при посадке на борт, так как многие авиакомпании запрещают перевозить внешние аккумуляторы в багаже.

И, наконец, учитывайте простоту конструкции. Чем проще чемодан, тем он прочнее.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Лето — идеальное время для коррекции веса и метаболизма Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Суперкомпьютер оценил вероятность победы Украины на Евро-2024 в 1 процент
5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу своей матери
Простые правила, соблюдая которые вы получите огромный урожай груш
Топ-7 лучших пляжей Москвы
Четыре метода выявления подлинного парфюма от фальшивого
В центре Парасковиевки уже развивается российский флаг
Астролог Скуратова не рекомендует держать в спальне монстеру и ещё ряд растений
Авиакомпания SAS понесла убытки после запрета полётов над РФ
Ксения Собчак сравнила выступление Бузовой в трусах с "голой вечеринкой"
В ГИБДД назвали 4 способа избавиться от ослепления солнечным светом на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников