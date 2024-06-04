Если вы уже планируете отпуск, вам, вероятно, предстоит выбрать новый красивый чемодан. О том, как сделать правильный выбор, мы поговорили с Ириной Яшиной, экспертом по организации пространства.
Определяемся с размером
Прежде всего, Ирина советует ознакомиться с правилами провоза багажа вашей авиакомпании. Даже если вы можете взять большой чемодан, Ирина рекомендует следующее:
"Если вы путешествуете вдвоем и хотите сэкономить время, лучше выбрать два маленьких чемодана, чтобы избежать ожидания багажа".
Материал чемодана
Тканевые чемоданы могут показаться более гибкими и вместительными за счет растяжения материала, но они обычно тяжелее поликарбонатных моделей. Ирина отмечает, что поликарбонатные чемоданы обладают другими важными преимуществами.
"Такие чемоданы устойчивы к ударам и царапинам. Благодаря исключительной гибкости они защищены от деформаций", — поясняет наш эксперт. Чем чаще вы летаете, тем прочнее должен быть ваш чемодан. Рассматривайте его покупку как инвестицию в качественный отдых.
Количество колесиков
Ирина рекомендует выбирать чемоданы с 4 или 8 колесиками, которые могут вращаться вокруг своей оси.
"Чемоданы с 4-8 колесиками более маневренные и легкие. Вам нужно лишь слегка подталкивать их, а не нести весь вес на одной руке", — добавляет эксперт.
Безопасность
Важно позаботиться о защите чемодана от взлома.
"Чаще всего встречаются чемоданы с защитой TSA. Это международный стандарт безопасного путешествия. Чемодан с замком TSA можно открыть только с помощью секретного кода и специального ключа, доступного только таможенной службе", — поясняет Ирина. Замки могут быть встроенными или навесными, выбор зависит от ваших предпочтений.
Цвет чемодана
По мнению Ирины, яркий чемодан легче заметить на багажной ленте, и они реже теряются.
"Темные чемоданы практичнее, так как грязь и царапины на них менее заметны. Однако вы всегда можете использовать чехол для чемодана для дополнительной защиты", — советует Ирина.
Дополнительные функции
Современные чемоданы могут быть оснащены встроенными зарядными устройствами. Это удобно, но может вызвать проблемы при посадке на борт, так как многие авиакомпании запрещают перевозить внешние аккумуляторы в багаже.
И, наконец, учитывайте простоту конструкции. Чем проще чемодан, тем он прочнее.
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