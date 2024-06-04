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Почему египетские мужчины ищут брака с иностранками: влияние на социальный статус и традиции

Россиянка рассказала, почему египетские мужчины ищут брака с иностранками

1:47
Туризм

В Египте существует определённая группа мужчин, активно ищущих себе жён среди иностранок. Обычно это бедные, но амбициозные мужчины, стремящиеся изменить свою судьбу. Эти мужчины, чаще всего представители рабочего класса, приезжают на курорты Египта в поисках лучшей жизни.

Россиянка рассказала, почему египетские мужчины ищут брака с иностранками
Фото: wikimedia.org by Kora27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Их привлекают иностранки из-за возможностей, финансовой поддержки и перспективы улучшения своей жизни. Брак с иностранкой может повысить социальный статус мужчины, улучшить финансовое положение его семьи и открыть новые возможности. Однако для успешных египтян брак с иностранкой может означать отход от традиционного образа жизни и разрушение местных традиций.

Национальность невесты тоже имеет значение, и некоторые мужчины предпочитают жениться на более светских женщинах.

В Египте существует определённая группа мужчин, активно ищущих себе жён среди иностранок. Обычно это бедные, но амбициозные мужчины, стремящиеся изменить свою судьбу. Эти мужчины, чаще всего представители рабочего класса, приезжают на курорты Египта в поисках лучшей жизни.

Их привлекают иностранки из-за возможностей, финансовой поддержки и перспективы улучшения своей жизни. Брак с иностранкой может повысить социальный статус мужчины, улучшить финансовое положение его семьи и открыть новые возможности. Однако для успешных египтян брак с иностранкой может означать отход от традиционного образа жизни и разрушение местных традиций.

Национальность невесты тоже имеет значение, и некоторые мужчины предпочитают жениться на более светских женщинах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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