Туризм в Турции: международные изменения и адаптация к европейским туристам

Туризм в Турции становится все более интернациональным

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм в Турции становится все более интернациональным, отмечает российский турист. На курортах теперь можно увидеть вывески магазинов и ценники не только в лирах, но и в евро и фунтах стерлингов. Это вызывает недовольство у российских туристов, привыкших к ценам в рублях, поскольку теперь им приходится пользоваться международными сервисами для бронирования отелей и обмена валюты.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Местные жители, работающие в гостиничном бизнесе, объясняют эти изменения увеличением числа туристов из Европы, особенно из Великобритании и Германии, которые предпочитают отдыхать зимой. В ответ на это турецкие курорты адаптируют свои услуги под их потребности.

Несмотря на эти изменения, турецкие туроператоры продолжают привлекать российских туристов, предлагая высокий уровень сервиса для всех гостей. Турция остается популярным местом отдыха для россиян, и многие продолжают выбирать этот регион для отпуска.