Туризм в Турции становится все более интернациональным, отмечает российский турист. На курортах теперь можно увидеть вывески магазинов и ценники не только в лирах, но и в евро и фунтах стерлингов. Это вызывает недовольство у российских туристов, привыкших к ценам в рублях, поскольку теперь им приходится пользоваться международными сервисами для бронирования отелей и обмена валюты.
Местные жители, работающие в гостиничном бизнесе, объясняют эти изменения увеличением числа туристов из Европы, особенно из Великобритании и Германии, которые предпочитают отдыхать зимой. В ответ на это турецкие курорты адаптируют свои услуги под их потребности.
Несмотря на эти изменения, турецкие туроператоры продолжают привлекать российских туристов, предлагая высокий уровень сервиса для всех гостей. Турция остается популярным местом отдыха для россиян, и многие продолжают выбирать этот регион для отпуска.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?