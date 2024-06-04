Борьба с нелегальной торговлей в Ялте: как контролируются товары на Ай-Петри

Власти Ялты заявляют, что, несмотря на уменьшение случаев нелегальной торговли, периодически они снова возникают с медом и вареньями, сообщает argumenti. ru.
Глава города сообщила, что кампания по борьбе с нелегальной торговлей на плато горы Ай-Петри продолжается: "Сотрудник муниципального контроля работает на месте ежедневно. При необходимости привлекаются правоохранительные органы. Нелегальных торговцев стало меньше, но они появляются время от времени". Товары, такие как варенье, мед, чаи и травы, изымаются и помещаются на ответственное хранение.
Янина Павленко не уточнила, забирают ли владельцы свои товары со склада, сколько стоит их хранение и как утилизируются просроченные продукты.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?