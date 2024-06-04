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Борьба с нелегальной торговлей в Ялте: как контролируются товары на Ай-Петри

Ялта усиливает борьбу с нелегальной торговлей на Ай-Петри

0:49
Туризм

Власти Ялты заявляют, что, несмотря на уменьшение случаев нелегальной торговли, периодически они снова возникают с медом и вареньями, сообщает argumenti. ru.

Ялта усиливает борьбу с нелегальной торговлей на Ай-Петри
Фото: web.archive.org by Roma Neus is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Глава города сообщила, что кампания по борьбе с нелегальной торговлей на плато горы Ай-Петри продолжается: "Сотрудник муниципального контроля работает на месте ежедневно. При необходимости привлекаются правоохранительные органы. Нелегальных торговцев стало меньше, но они появляются время от времени". Товары, такие как варенье, мед, чаи и травы, изымаются и помещаются на ответственное хранение.

Янина Павленко не уточнила, забирают ли владельцы свои товары со склада, сколько стоит их хранение и как утилизируются просроченные продукты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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