Топ-5 самых привлекательных малых городов для туристов в Сибири и Северо-Западе России

Енисейск и Светлогорск признаны лучшими туристическими городами в СФО и СЗФО

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Енисейск в Красноярском крае и Светлогорск в Калининградской области возглавили рейтинг самых привлекательных для туристов малых городов в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сообщила пресс-служба Института экономики роста имени П. А. Столыпина, ссылаясь на соответствующее исследование.

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Сибирский и Северо-Западный федеральные округа были выбраны для исследования не случайно, так как они являются одними из крупнейших в стране и занимают около сорока процентов территории России. Кроме того, по данным Росстата, за последние два года в этих округах значительно выросло число туристических поездок, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Аналитики Института Столыпина исследовали 227 малых городов в этих регионах. В Сибири лидерами стали Енисейск, Байкальск и Белокуриха, а на Северо-Западе — Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск.

"Исследование также выявило антилидеров. В СФО на нижних позициях рейтинга оказались Заринск, Игарка и Березовский. В СЗФО — Кемь, Белозерск и Новодвинск", — говорится в сообщении.

Для создания рейтинга аналитики разработали специальный индекс, который рассчитывается на основе доступных данных по трем критериям: инфраструктура, туристическая привлекательность и транспортная доступность.