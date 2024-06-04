500 Белгородских школьников отыхают в Крыму: летний лагерь для пострадавших от обстрелов

Крым принял 500 Белгородских детей

500 школьников из Белгорода и области, пострадавших от обстрелов украинских военных, прибыли на отдых в Крым. Для них организовали специальный поезд, в котором ехали только дети и сопровождающие. В 17:00 состав прибыл на первый перрон в Симферополе.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

— Мама и папа, мы в Крыму, все хорошо, доехали благополучно, скоро будем на море, — передают привет родителям девочки Соня и Ксюша.

Главным приключением в пути для детей были сами поездка и неработающий кондиционер в вагоне. Но самое яркое впечатление — это уже увиденное ими море. Они не могут дождаться, когда смогут оставить вещи и окунуться.

— Я встречаю две группы детей, 36 и 15 человек, — рассказала волонтер социальной службы Валентина Сердюк. — Наш лагерь находится в Бахчисарайском районе, и к приезду ребят все уже готово. Жить они будут в номерах по три-четыре человека.

Полная смена длится 21 день, что соответствует медицинской норме для отдыха и оздоровления детей. Крым взял на себя все расходы по приему тысячи школьников из Белгорода в знак дружеской помощи. Из регионального бюджета на эти цели выделено 36 миллионов рублей.

— Как только первая смена завершится, мы примем вторую группу, еще 500 детей, — рассказала министр образования Крыма Валентина Лаврик. — Мы очень рады, что ребята у нас отдохнут, и сделали для этого все необходимое.

На перроне шумно от детских голосов. Школьники разъедутся по лагерям в Евпаторию и Бахчисарайский район. Впереди у них первый месяц лета, и по прогнозам синоптиков, он будет по-настоящему жарким.