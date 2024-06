500 Белгородских школьников отыхают в Крыму: летний лагерь для пострадавших от обстрелов

500 школьников из Белгорода и области, пострадавших от обстрелов украинских военных, прибыли на отдых в Крым. Для них организовали специальный поезд, в котором ехали только дети и сопровождающие. В 17:00 состав прибыл на первый перрон в Симферополе.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0