Врачи предупреждают: алкоголь на борту самолета может быть смертельно опасен

Туристов предостерегли от алкоголя и апельсинового сока на борту самолета

Привычка пить алкоголь перед полетом для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Об этом предупреждают исследователи, сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что употребление алкоголя перед сном в самолете создает дополнительную нагрузку на сердце из-за снижения уровня кислорода в крови и учащения пульса. Это опасно как для пожилых людей, так и для молодых.

"Я бы посоветовала людям с заболеваниями сердца и легких избегать употребления алкоголя в самолетах", — отметила врач Ева-Мария Эльменхорст из Немецкого аэрокосмического центра.

Ранее эксперт по путешествиям заявил, что апельсиновый сок может сильно обезвоживать организм детей во время полета, что делает его опасным для маленьких туристов. По мнению эксперта, обезвоживание является главной проблемой для растущего организма при длинных перелетах.