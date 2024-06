Врачи предупреждают: алкоголь на борту самолета может быть смертельно опасен

Привычка пить алкоголь перед полетом для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Об этом предупреждают исследователи, сообщает Daily Mail.

