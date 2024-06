Мальдивы снова запрещают въезд израильским туристам: что это значит для экономики

Мальдивы снова запретили въезд израильским туристам, но эксперты считают эту меру бесполезной, так как аналогичный запрет уже вводился ранее и был отменен.

Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0