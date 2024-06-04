Мальдивы снова запрещают въезд израильским туристам: что это значит для экономики

Мальдивы снова запретили въезд израильским туристам

Мальдивы снова запретили въезд израильским туристам, но эксперты считают эту меру бесполезной, так как аналогичный запрет уже вводился ранее и был отменен.

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Кроме того, статистика показывает, что число израильских туристов на Мальдивах значительно снизилось, практически до нуля. Это ставит под сомнение целесообразность такого решения.

Ранее подобные политические конфликты имели серьезные последствия для экономики страны, включая бойкот со стороны ключевого рынка — Индии. В настоящее время власти пытаются восстановить отношения с Индией, призывая индийских туристов вернуться на острова и подчеркивая важность туризма для национальной экономики.