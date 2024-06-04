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Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами: переговоры на форуме

"Аэрофлот" планирует запуск рейсов в Филиппины

1:36
Туризм

В Россию прибыла делегация высокопоставленных чиновников из Филиппин. Они планируют обсудить возобновление прямого авиасообщения между странами и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет на этой неделе.

"Аэрофлот" планирует запуск рейсов в Филиппины
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Губернатор провинции Себу Гвендолин Гарсия сообщила, что представители Министерства транспорта Филиппин и Росавиации обсуждают запуск прямых рейсов между странами. Кроме того, планируется подписание соглашения с "Аэрофлотом" о запуске программ из Москвы в Себу.

Гарсия отметила, что авиакомпания уже вела переговоры с Манилой и запрашивала слоты в международном аэропорту, но получила отказ из-за высокой загруженности аэропорта. В Себу таких проблем нет, и поэтому там ждут "Аэрофлот". Тем более, что перевозчик еще в прошлом году получил разрешения на рейсы в республику, но не использовал их.

По словам Гвендолин Гарсии, запуск рейсов из России сейчас в приоритете. В провинции видят большой интерес российских туристов к поездкам в Азию, особенно в Таиланд. Филиппинские курорты готовы бороться за привлечение этих туристов.

Однако стоит напомнить, что в прошлом году также велись переговоры о прямом авиасообщении, в которых участвовал Минпромторг. Но тогда они не увенчались успехом, так как существовал риск отказа филиппинских аэропортов в обслуживании российских самолетов из-за угрозы санкций. Возможно, сейчас ситуация изменится.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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