Авиарейсы из Ставрополя в Турцию: расписание и новости от "Победы"

Авиакомпания "Победа" начала регулярные рейсы из Ставрополя в Анталью, о чем сообщила пресс-служба международного аэропорта Ставрополя.
"Первый рейс состоялся 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам", — уточнили в пресс-службе. Первый рейс в Анталью был выполнен с полной загрузкой. "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", также осуществляет рейсы из Ставрополя в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.
С 31 марта 2024 года аэропорт перешел на весенне-летний график полетов. В администрации аэропорта отметили, что количество рейсов в Турцию из Ставрополя в новом сезоне увеличится, а регулярные рейсы в Анталью стали новым направлением.
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