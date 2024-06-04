Авиарейсы из Ставрополя в Турцию: расписание и новости от "Победы"

"Победа" запустила регулярные рейсы из Ставрополя в Анталью

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Победа" начала регулярные рейсы из Ставрополя в Анталью, о чем сообщила пресс-служба международного аэропорта Ставрополя.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Первый рейс состоялся 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам", — уточнили в пресс-службе. Первый рейс в Анталью был выполнен с полной загрузкой. "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", также осуществляет рейсы из Ставрополя в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

С 31 марта 2024 года аэропорт перешел на весенне-летний график полетов. В администрации аэропорта отметили, что количество рейсов в Турцию из Ставрополя в новом сезоне увеличится, а регулярные рейсы в Анталью стали новым направлением.