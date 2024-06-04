Работа бортпроводника: что скрывается за красивой формой и улыбкой

Стюардессы рассказали, что они берут в командировку

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Работа бортпроводника — это не только красивая форма и приветственная улыбка для пассажиров. Это сложная и напряженная работа, требующая тщательной подготовки и продуманного подхода. Каждый рейс для стюардесс представляет собой командировку, для которой нужно собрать все необходимое.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во время командировок стюардессы путешествуют с двумя чемоданами. Один небольшой чемодан или сумка идет с ними в салон самолета в качестве ручной клади, где находятся самые необходимые для работы вещи. Второй, более крупный чемодан, сдается в багажное отделение.

Наличие двух чемоданов позволяет стюардессам быть мобильными и при этом иметь все необходимое как для работы, так и для комфортного отдыха во время длительных перелетов.