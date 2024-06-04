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Как сэкономить на зарубежном отдыхе: советы от генерального директора SpaceTravel

Эксперт раскрыл, как сэкономить на отдыхе за рубежом

0:45
Туризм

Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян поделился советами по экономии на зарубежном отдыхе.

Эксперт раскрыл, как сэкономить на отдыхе за рубежом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В интервью с 360. ru он отметил, что для снижения затрат важно учитывать время и дни недели вылета. Стоимость билетов может быть ниже при выборе менее удобных рейсов, например, очень ранних или ночных.

"Что касается путёвок в Турцию или ОАЭ, их выгоднее приобретать у туроператоров, так как авиабилеты в составе турпакета обычно дешевле, чем в свободной продаже", — пояснил Мурадян.

Также он добавил, что не стоит бояться межсезонья в странах, куда планируется поездка, так как это может положительно сказаться на стоимости отдыха.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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