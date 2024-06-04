Как туристы проверяют загранпаспорт с помощью мобильных приложений: советы и опыт

Лучшие приложения для проверки загранпаспортов

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

После инцидентов на паспортном контроле, когда туристов не выпускали за границу из-за ошибок в машиночитаемой записи (МЧЗ) загранпаспорта, туристы начали самостоятельно сканировать код с помощью мобильных приложений. Об этом сообщила подписчица редакции TourDom. ru.

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"25 июня мы улетаем в Турцию. Специально скачала приложение MRZ Scanner для Андроида. Отсканировала два биометрических паспорта — свой и 13-летней дочери", — рассказала туристка.

По ее словам, на скане отображалась страница с фотографией владельца паспорта и информацией о нем. В частности, указывались фамилия, имя, страна, дата рождения, пол и срок действия документа. Однако графа "место рождения" отсутствовала.

Паспорт 5-летнего внука, который был оформлен в 2023 году, не смог прочитаться с помощью приложения. Туристка предположила, что причина может быть в нестандартном шрифте документа.

Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" высказали другую версию. Они считают, что приложение успешно сканирует МЧЗ только в биометрических паспортах, а старые образцы документов не распознает. Именно в 5-летних паспортах чаще всего и встречаются ошибки в машиночитаемой зоне.

Несмотря на возможные ошибки, туристы отмечают, что для проверки МЧЗ необязательно устанавливать мобильное приложение. Фамилию, имя, дату рождения, пол и срок действия в машиночитаемой зоне можно легко проверить визуально. Шрифт можно проверить по написанию цифр 1 и 7, как ранее писал TourDom. ru.

Также участники обсуждения отмечают, что при использовании приложения есть риск утечки паспортных данных к мошенникам.

Кстати, указанная программа для Андроида платная и стоит 499 рублей. Сегодня, как уточнила подписчица, она внезапно перестала работать. В Айфоне аналогичное приложение пока еще действует и его можно скачать бесплатно.