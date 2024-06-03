Отмена туров и поддержка клиентов: последствия банкротства FTI Touristik

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Крупнейший немецкий туроператор FTI Touristik объявил о банкротстве

1:08
Туризм

Европейские туристы вновь сталкиваются с проблемами, аналогичными тем, что возникли после банкротства Thomas Cook в 2019 году. Сегодня о своем банкротстве объявил крупнейший немецкий туроператор и третий по величине в Европе, FTI Touristik GmbH, входящий в состав FTI Group.

Крупнейший немецкий туроператор FTI Touristik объявил о банкротстве
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Этому предшествовал длительный процесс инвестиций, который завершился приобретением компании американской финансовой группой Certares за символическую сумму.

В связи с банкротством туры будут отменены, и запланированные отпуска не состоятся. Туроператор обещает создать горячую линию и веб-сайт для поддержки немецкоговорящих туристов. В решении проблемы участвует Немецкий фонд безопасности путешествий (DRSF).

Точное число пострадавших туристов пока не известно, но очевидно, что их будет много. Туроператор сотрудничает с 10 000 партнерскими агентствами в Германии и других странах, таких как Австрия, Швейцария, Франция и Нидерланды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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