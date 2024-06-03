Почему Дальний Восток становится все популярнее среди российских туристов

Треть российских туристов предпочитают отдыхать внутри страны, 13% выбирают зарубежные поездки, а 17% комбинируют оба варианта. Такие данные предоставило социологическое агентство "Вебер" накануне нового курортного сезона.
Согласно исследованию, 63% россиян активно путешествуют. Особенно популярен Дальний Восток, который хочет посетить каждый третий (32%) опрошенный. Это подтверждается ростом групповых поездок в регион на 40% за последний год.
Эксперты подчеркивают, что Дальний Восток привлекает своими уникальными природными ландшафтами, разнообразием климатических зон, включая Арктическую, и стратегическим расположением на крайней точке Евразийского континента, близким к странам-генераторам туристических потоков. Эти факторы делают регион привлекательным как для внутреннего, так и для международного туризма.
Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.