Резкий рост инфляции в Турции: как это влияет на цены в отелях и ресторанах

В Турции продолжают дорожать отели

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая статистика показала, что инфляция в стране продолжает увеличиваться, что приводит к росту цен в гостиницах.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Согласно данным Турецкого статистического института (TUIK) за май 2024 года, индекс потребительских цен увеличился на 3,37% по сравнению с апрелем, на 22,72% с декабря прошлого года, на 75,45% с мая прошлого года и на 62,51% в среднем за последние 12 месяцев.

Годовая инфляция в сфере гостиниц и ресторанов достигла 92,94%, тогда как в некоторых других секторах, таких как образование, она превысила 100%. В мае цены на проживание в отелях выросли на 5,5%, что является значительным увеличением. Цены на одежду и обувь также значительно выросли, показав рост почти на 10%.

Эти данные указывают на то, что экономические проблемы в Турции продолжают углубляться, и многие отрасли стремятся опередить друг друга в повышении цен. Несмотря на это, туристическая индустрия остается одной из самых быстрорастущих сфер в стране.