Турецкая статистика показала, что инфляция в стране продолжает увеличиваться, что приводит к росту цен в гостиницах.
Согласно данным Турецкого статистического института (TUIK) за май 2024 года, индекс потребительских цен увеличился на 3,37% по сравнению с апрелем, на 22,72% с декабря прошлого года, на 75,45% с мая прошлого года и на 62,51% в среднем за последние 12 месяцев.
Годовая инфляция в сфере гостиниц и ресторанов достигла 92,94%, тогда как в некоторых других секторах, таких как образование, она превысила 100%. В мае цены на проживание в отелях выросли на 5,5%, что является значительным увеличением. Цены на одежду и обувь также значительно выросли, показав рост почти на 10%.
Эти данные указывают на то, что экономические проблемы в Турции продолжают углубляться, и многие отрасли стремятся опередить друг друга в повышении цен. Несмотря на это, туристическая индустрия остается одной из самых быстрорастущих сфер в стране.
Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.