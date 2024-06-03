Самые популярные города для летнего отдыха в Европе летом 2024 года

Консалтинговая компания ForwardKeys опубликовала отчёт о популярных туристических направлениях в Европе. По данным компании, в июле и августе наиболее часто искали рейсы в Лондон (5% запросов), Париж (4%), а также в Барселону, Стамбул и Рим (по 3%).
В то же время спрос на рейсы в Афины, Лиссабон, Мадрид и Пальму-де-Майорку несколько снизился. Прогноз ForwardKeys на лето 2024 года указывает на значительное восстановление интереса к летним путешествиям по Европе.
Особенно высокий рост спроса отмечен на Тенерифе, Измир и Рейкьявик, где темпы роста количества запросов значительно превосходят другие города.
В предпочтениях туристов также наблюдаются изменения: всё больше путешественников выбирают направления с более прохладной летней температурой.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.