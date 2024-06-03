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Самые популярные города для летнего отдыха в Европе летом 2024 года

Топ популярных туристических направлений в Европе летом

0:55
Туризм

Консалтинговая компания ForwardKeys опубликовала отчёт о популярных туристических направлениях в Европе. По данным компании, в июле и августе наиболее часто искали рейсы в Лондон (5% запросов), Париж (4%), а также в Барселону, Стамбул и Рим (по 3%).

Топ популярных туристических направлений в Европе летом
Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В то же время спрос на рейсы в Афины, Лиссабон, Мадрид и Пальму-де-Майорку несколько снизился. Прогноз ForwardKeys на лето 2024 года указывает на значительное восстановление интереса к летним путешествиям по Европе.

Особенно высокий рост спроса отмечен на Тенерифе, Измир и Рейкьявик, где темпы роста количества запросов значительно превосходят другие города.

В предпочтениях туристов также наблюдаются изменения: всё больше путешественников выбирают направления с более прохладной летней температурой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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