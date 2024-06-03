Русские и немки: основные культурные различия — наблюдения путешественницы

Туристка рассказала про различия между немецкими и русскими женщинами

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка поделилась четырьмя основными различиями между немецкими и русскими женщинами, которые она заметила во время своих путешествий. По её наблюдениям, немецкие женщины гордятся своей независимостью, отношением к внешнему виду и распределением домашних обязанностей.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Немецкие женщины предпочитают удобную одежду из экологичных тканей, не стремясь соответствовать чьим-либо стандартам красоты. Они высоко ценят свою независимость и предъявляют высокие требования к потенциальным партнерам. Также немки в равной степени с партнерами делят домашние обязанности и не стесняются загорать без верхней части купальника.

Эти привычки контрастируют с традициями многих других стран, включая Россию, где женщины часто придерживаются более консервативных норм.