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Русские и немки: основные культурные различия — наблюдения путешественницы

Туристка рассказала про различия между немецкими и русскими женщинами

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Туризм

Российская туристка поделилась четырьмя основными различиями между немецкими и русскими женщинами, которые она заметила во время своих путешествий. По её наблюдениям, немецкие женщины гордятся своей независимостью, отношением к внешнему виду и распределением домашних обязанностей. 

Туристка рассказала про различия между немецкими и русскими женщинами
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Немецкие женщины предпочитают удобную одежду из экологичных тканей, не стремясь соответствовать чьим-либо стандартам красоты. Они высоко ценят свою независимость и предъявляют высокие требования к потенциальным партнерам. Также немки в равной степени с партнерами делят домашние обязанности и не стесняются загорать без верхней части купальника.

Эти привычки контрастируют с традициями многих других стран, включая Россию, где женщины часто придерживаются более консервативных норм.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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