Шокирующие признания стюардесс: как они мстят пассажирам

Стюардессы рассказали, как они мстят пассажирам

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда бортпроводники мстили пассажирам, которые им не нравились. Это стало известно после того, как несколько членов экипажа поделились своими признаниями в социальных сетях. Они рассказали, как портили полеты пассажирам, даже если те не сделали ничего плохого. В одном случае стюардесса решила отомстить пассажиру, который отказался убрать вейп во время полета. Когда курительный элемент упал между сиденьями, она подняла его и выбросила в мусорное ведро. Пассажир был возмущен этим поступком.

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Также сообщалось, что бортпроводники проверяют состояние здоровья пассажиров, чтобы определить, безопасно ли для них лететь. Они также ищут людей, которые могут помочь в экстренных ситуациях. Однако некоторые пассажиры воспринимают эти действия несерьезно, считая, что бортпроводники приветствуют их из-за их привлекательности. Тем не менее, большинство пользователей TikTok заявляют, что ценят дружелюбие стюардесс, которое помогает успокоиться перед взлетом и делает полет более приятным.