В Испании начинается активная борьба с туристами, покупающими нелегальные товары. Отдыхающих штрафуют на 20 тысяч рублей за приобретение поддельной продукции. Продавцы на улицах Коста-Бланки часто предлагают контрафактные товары, такие как кроссовки, солнцезащитные очки, поддельные дизайнерские сумки и часы.
Полиция начнет патрулировать улицы Коста-Бланки, штрафуя ничего не подозревающих покупателей на сумму до 200 евро. Такие же меры планируются на побережье Коста-дель-Соль.
Туристы часто попадают в ловушку из-за низких цен, но теперь рискуют потерять 200 евро. Владельцы легальных магазинов заявляют, что из-за продажи контрафактной продукции теряют от 20 до 30% дохода. Гражданская гвардия уже изъяла несколько тонн подделок, предназначенных для уличных торговцев.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.