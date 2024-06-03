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Испания штрафует туристов за покупку поддельных товаров на Коста-Бланке

Испания начала штрафовать туристов за покупку поддельных товаров

0:56
Туризм

В Испании начинается активная борьба с туристами, покупающими нелегальные товары. Отдыхающих штрафуют на 20 тысяч рублей за приобретение поддельной продукции. Продавцы на улицах Коста-Бланки часто предлагают контрафактные товары, такие как кроссовки, солнцезащитные очки, поддельные дизайнерские сумки и часы.

Испания начала штрафовать туристов за покупку поддельных товаров
Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полиция начнет патрулировать улицы Коста-Бланки, штрафуя ничего не подозревающих покупателей на сумму до 200 евро. Такие же меры планируются на побережье Коста-дель-Соль.

Туристы часто попадают в ловушку из-за низких цен, но теперь рискуют потерять 200 евро. Владельцы легальных магазинов заявляют, что из-за продажи контрафактной продукции теряют от 20 до 30% дохода. Гражданская гвардия уже изъяла несколько тонн подделок, предназначенных для уличных торговцев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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