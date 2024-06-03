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Кошка Маруся погибла на рейсе Utair: причины трагедии и реакция пассажиров

Кошка умерла во время рейса из Москвы в Анталью

1:27
Туризм

Кошка по кличке Маруся погибла после полета в салоне самолета российской авиакомпании Utair. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва". Инцидент произошел на рейсе из московского аэропорта Внуково в Анталью. Хозяева животного рассказали, что на борту было душно еще во время посадки. Они разместили переноску с кошкой ближе к проходу, однако стюардесса настояла на том, чтобы убрать ее под сиденье. В результате, как утверждают пассажиры, из-за жары Маруся не пережила полет.

Кошка умерла во время рейса из Москвы в Анталью
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам хозяйки Маруси, кошка начала паниковать из-за нехватки воздуха в переноске. Им не позволили достать животное, так как другие пассажиры жаловались. Женщина также добавила, что у ее ребенка поднялась температура из-за условий на борту, но многочисленные просьбы о помощи к бортпроводникам остались без ответа.

По прилету в Анталью сотрудники аэропорта забрали Марусю у семьи. Пассажиры подали жалобу в Utair, а Сургутская транспортная прокуратура отреагировала на публикации в соцсетях и начала проверку по этому случаю.

Ранее, в январе, общественность была возмущена случаем с котом Твиксом, который не пережил поездку на российском поезде. Проводница выбросила его из вагона, посчитав беспризорным, и предположительно, кот выживал на морозе в течение недели.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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