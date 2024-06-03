Италия вводит временный пограничный контроль с 5 по 18 июня из-за саммита G7

В Италии временно вводят внутренний пограничный контроль для прибывающих из других стран Шенгенской зоны с 5 по 18 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
Эта мера связана с проведением саммита G7, который пройдет в июне в регионе Апулия.
"Национальные сухопутные, морские и воздушные границы будут временно подвергнуты контролю в соответствии с практиками, применяемыми во время проведения подобных мероприятий", — говорится в сообщении министерства внутренних дел Италии.
Напомним, что в рамках Шенгенского соглашения пограничный контроль между странами отсутствует. Однако, в соответствии со статьями 25 и 27 Регламента ЕС 2016/399 от 9 марта 2016 года, страны могут временно возвращать внутренний контроль во время крупных событий с участием мировых лидеров.
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