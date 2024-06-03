"Долго я буду синим? До конца отпуска!": ТОП-20 самых выпивающих курортов РФ

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МСБ и поставщики алкоголя составили ТОП-20 пьющих курортов юга РФ

1:35
Туризм

Появился рейтинг "ТОП-20 городов и поселков" на юге России, где пьют больше всего вина, коньячка под шашлычок и пива у моря.

МСБ и поставщики алкоголя составили ТОП-20 пьющих курортов юга РФ
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты МСБ и участники телеконференции "Поставщики (рынок алкоголя) России" завершили исследование (оно шло с 2021 года), выявив города с высоким уровнем потребления алкоголя.

Авторы пишут, что ими "были проанализированы данные Росалкогольрегулирования, а также чаты и площадки поставщиков", также проводились блиц-опросы поставщиков пива, "крепыша", вина и т. д.

Вот список 20 городов и посёлков с максимальным потреблением алкоголя:

  1. Сочи
  2. Ростов-на-Дону
  3. Анапа
  4. Абрау-Дюрсо
  5. Ялта
  6. Геленджик
  7. Астрахань
  8. Краснодар
  9. Алушта
  10. Новороссийск
  11. Новый Свет
  12. Оленевка и Окуневка
  13. Коктебель
  14. Севастополь
  15. Элиста
  16. Керчь
  17. Дагомыс
  18. Красная Поляна
  19. Феодосия
  20. Лазаревское

Как пишут местные жители, уже обсуждающие рейтинг в чатах и пабликах своих городов, "в большинстве случаев пьют туристы в сезон — многие приезжают и без бокала, кружки или рюмки не проходит и дня".

Также в курортных пабликах крайне популярны "сезонные" мемы — например, с героем "Аватара", спрашивающим у жены "и долго я буду синим?" и получающим ответ "пока не кончится отпуск".

Не менее популярен курортный мем "На юге неписаный строгий закон: если турист трезв к обеду — это шпион!".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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