"Долго я буду синим? До конца отпуска!": ТОП-20 самых выпивающих курортов РФ

МСБ и поставщики алкоголя составили ТОП-20 пьющих курортов юга РФ

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Появился рейтинг "ТОП-20 городов и поселков" на юге России, где пьют больше всего вина, коньячка под шашлычок и пива у моря.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты МСБ и участники телеконференции "Поставщики (рынок алкоголя) России" завершили исследование (оно шло с 2021 года), выявив города с высоким уровнем потребления алкоголя.

Авторы пишут, что ими "были проанализированы данные Росалкогольрегулирования, а также чаты и площадки поставщиков", также проводились блиц-опросы поставщиков пива, "крепыша", вина и т. д.

Вот список 20 городов и посёлков с максимальным потреблением алкоголя:

Сочи Ростов-на-Дону Анапа Абрау-Дюрсо Ялта Геленджик Астрахань Краснодар Алушта Новороссийск Новый Свет Оленевка и Окуневка Коктебель Севастополь Элиста Керчь Дагомыс Красная Поляна Феодосия Лазаревское

Как пишут местные жители, уже обсуждающие рейтинг в чатах и пабликах своих городов, "в большинстве случаев пьют туристы в сезон — многие приезжают и без бокала, кружки или рюмки не проходит и дня".

Также в курортных пабликах крайне популярны "сезонные" мемы — например, с героем "Аватара", спрашивающим у жены "и долго я буду синим?" и получающим ответ "пока не кончится отпуск".

Не менее популярен курортный мем "На юге неписаный строгий закон: если турист трезв к обеду — это шпион!".