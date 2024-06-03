Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно оформить страховой договор: ключевые элементы и их значение
Лучшая подкормка огурцов в июне
Как защитить тормоза и аккумулятор автомобиля в жару: советы эксперта
Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий и физическая активность
Глобальное потепление может смениться вечной мерзлотой
Это могут быть соседи малины
Недвижимость в мегаполисах России дешевеет
ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета
Мошенники используют имя Заворотнюк для обмана: родственники предупреждают
Как россияне готовятся к летнему отпуску: что обязательно берут и что часто забывают

Каждый пятый россиянин планирует работать в отпуске

3:04
Туризм

В преддверии летнего отпускного сезона специалисты "Авито" провели опрос среди более 10 тысяч россиян, чтобы выяснить, без чего они не отправляются в путешествия, что часто забывают и когда начинают собираться. Согласно результатам исследования, с которыми ознакомилась "Лента.ру", каждый пятый путешественник (17 процентов) берет с собой ноутбук или планшет для работы.

Каждый пятый россиянин планирует работать в отпуске
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Опрос показал, что женщины начинают готовиться к поездке более чем за неделю до отъезда чаще, чем мужчины (30 процентов против 20), в то время как мужчины чаще собираются накануне поездки (19 процентов против 16). В целом россияне предпочитают готовиться заранее: треть (32 процента) начинает паковать чемоданы за 2-3 дня до выезда, четверть (26 процентов) приступает к сборам за неделю или более. Накануне вечером собираются 17 процентов, а 2 процента оставляют сборы на последний момент, за час-два до выезда.

Большинство респондентов (63 процента) признались, что время от времени что-то забывают. Чаще всего это одежда (46 процентов), косметические и уходовые средства (23 процента), зарядные устройства и пауэрбанки (14 процентов). Женщины чаще забывают одежду, косметику и расчески, в то время как мужчины чаще забывают зарядные устройства, зубные щетки и аптечки. Реже всего забывают обувь (10 процентов) и документы (4 процента). Мужчины чаще отправляются в поездку без документов (5 процентов), чем женщины (2 процента).

Отправляясь в летний отпуск, россияне обязательно берут с собой купальники или плавки (60 процентов) и аптечку (53 процента). Солнцезащитное средство находится в багажах 36 процентов опрошенных, причем санскрин чаще всего берут жители Санкт-Петербурга (42 процента). Спортивную одежду и обувь кладут в сумку 34 процента, фотоаппарат или видеокамеру — 21 процент.

Каждый второй россиянин берет с собой в отпуск смартфон (50 процентов). При этом почти каждый пятый (17 процентов) планирует взять ноутбук или планшет для решения рабочих вопросов. Для приятного времяпрепровождения на отдыхе 25 процентов россиян берут с собой технику, такую как фотоаппарат, электронная книга или наушники.

Для летнего отпуска продолжительностью 1-2 недели россияне в основном берут один чемодан и небольшую сумку или рюкзак (41 процент). Каждый пятый (20 процентов) планирует защитить свой багаж, обмотав чемодан самостоятельно пищевой пленкой, а 17 процентов воспользуются аналогичной услугой в аэропорту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Последние материалы
Как правильно оформить страховой договор: ключевые элементы и их значение
Лучшая подкормка огурцов в июне
Как защитить тормоза и аккумулятор автомобиля в жару: советы эксперта
Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий и физическая активность
Глобальное потепление может смениться вечной мерзлотой
Это могут быть соседи малины
Недвижимость в мегаполисах России дешевеет
ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета
Каждый пятый россиянин планирует работать в отпуске
Мошенники используют имя Заворотнюк для обмана: родственники предупреждают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников