Как россияне готовятся к летнему отпуску: что обязательно берут и что часто забывают

Каждый пятый россиянин планирует работать в отпуске

3:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии летнего отпускного сезона специалисты "Авито" провели опрос среди более 10 тысяч россиян, чтобы выяснить, без чего они не отправляются в путешествия, что часто забывают и когда начинают собираться. Согласно результатам исследования, с которыми ознакомилась "Лента.ру", каждый пятый путешественник (17 процентов) берет с собой ноутбук или планшет для работы.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Опрос показал, что женщины начинают готовиться к поездке более чем за неделю до отъезда чаще, чем мужчины (30 процентов против 20), в то время как мужчины чаще собираются накануне поездки (19 процентов против 16). В целом россияне предпочитают готовиться заранее: треть (32 процента) начинает паковать чемоданы за 2-3 дня до выезда, четверть (26 процентов) приступает к сборам за неделю или более. Накануне вечером собираются 17 процентов, а 2 процента оставляют сборы на последний момент, за час-два до выезда.

Большинство респондентов (63 процента) признались, что время от времени что-то забывают. Чаще всего это одежда (46 процентов), косметические и уходовые средства (23 процента), зарядные устройства и пауэрбанки (14 процентов). Женщины чаще забывают одежду, косметику и расчески, в то время как мужчины чаще забывают зарядные устройства, зубные щетки и аптечки. Реже всего забывают обувь (10 процентов) и документы (4 процента). Мужчины чаще отправляются в поездку без документов (5 процентов), чем женщины (2 процента).

Отправляясь в летний отпуск, россияне обязательно берут с собой купальники или плавки (60 процентов) и аптечку (53 процента). Солнцезащитное средство находится в багажах 36 процентов опрошенных, причем санскрин чаще всего берут жители Санкт-Петербурга (42 процента). Спортивную одежду и обувь кладут в сумку 34 процента, фотоаппарат или видеокамеру — 21 процент.

Каждый второй россиянин берет с собой в отпуск смартфон (50 процентов). При этом почти каждый пятый (17 процентов) планирует взять ноутбук или планшет для решения рабочих вопросов. Для приятного времяпрепровождения на отдыхе 25 процентов россиян берут с собой технику, такую как фотоаппарат, электронная книга или наушники.

Для летнего отпуска продолжительностью 1-2 недели россияне в основном берут один чемодан и небольшую сумку или рюкзак (41 процент). Каждый пятый (20 процентов) планирует защитить свой багаж, обмотав чемодан самостоятельно пищевой пленкой, а 17 процентов воспользуются аналогичной услугой в аэропорту.