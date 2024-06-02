Таджикистан без туалетной бумаги и душа: опыт российского тревел-блогера

Российский блогер раскрывает способы гигиены в Таджикистане

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер посетил Таджикистан и рассказал о местной альтернативе туалетной бумаге и душу в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: flickr. com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Путешествуя по Памирскому тракту, я не столкнулся с необходимостью использовать заменители туалетной бумаги и душа: в гостиницах, гостевых домах и кафе, где мы останавливались, санитарные условия были вполне цивилизованными и привычными", — отметил блогер.

Однако, по его словам, по мере удаления от столицы уровень цивилизации снижается. Многие бытовые аспекты возвращаются к тому, что было десятилетия назад, особенно это касается туалетов и ванных комнат.

"В таких местах нет ни канализации, ни горячего водоснабжения, — пояснил блогер. — Также отсутствуют супермаркеты, где можно купить туалетную бумагу. (…) Здесь на помощь приходит кумган, который заменяет и туалетную бумагу, и душ с ванной".

Он отметил, что такой кувшин с водой есть в каждом таджикском доме, а иногда и в кафе и ресторанах. "Виды и формы могут быть разными, но назначение кумгана всегда одно — сосуд для умывания и полноценного мытья", — добавил путешественник.