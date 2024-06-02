Что нельзя есть в самолёте: избегайте этих продуктов ради вашего комфорта и безопасности пассажиров

Стюардессы настоятельно не рекомендуют брать с собой на борт самолёта продукты, которые обладают сильным запахом, крошатся или могут вызвать аллергическую реакцию у других пассажиров.
Во-первых, не стоит брать в самолёт такие продукты, как рыба и яйца, которые могут распространять сильный запах по всему салону.
Во-вторых, избегайте еды, которая может создать беспорядок на вашем месте: чипсы, печенье, шоколад и другие крошащиеся продукты. Такие закуски могут не только загрязнить ваше место, но и доставить неудобства окружающим вас пассажирам и экипажу.
Ещё одна важная категория продуктов, которых следует избегать, это аллергены. Например, арахис. Стоит отметить, что некоторые авиакомпании уже ввели запрет на употребление арахиса на борту, чтобы защитить пассажиров, страдающих от аллергии.
Это связано с тем, что даже небольшое количество арахиса может вызвать серьёзную аллергическую реакцию у чувствительных людей, поэтому важно проявлять ответственность и учитывать здоровье других пассажиров.
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