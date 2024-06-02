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На Бали бразильский турист разгромил кафе и напал на людей после просьбы не курить внутри помещения

Бразильский турист разгромил кафе на Бали из-за запрета на курение

1:35
Туризм

На Бали иностранный турист в припадке гнева разгромил кафе после того, как ему сделали замечание о запрете курения внутри помещения. Под его ярость попали не только предметы интерьера, но и люди. Хулиган был найден по камерам наблюдения и задержан спустя несколько часов, как сообщило издание Sindonews.

Бразильский турист разгромил кафе на Бали из-за запрета на курение
Фото: commons.wikimedia.org by Simon_sees is licensed under CC BY 2.0

Изначально всё происходило спокойно — около 2 часов дня в пустое кафе "C Cafe", расположенное в районе Джимбаран-Бадунг в Южной Куте, зашёл неприметный человек. Он заказал эспрессо и булочку, а затем попросил у сотрудника зажигалку.

Увидев, что турист закурил прямо в помещении, его попросили выйти и объяснили, что курение разрешено только в специально отведённых местах на улице. В ответ мужчина начал ругаться, а затем пришёл в ярость, начав бить посуду и нападать на сотрудников. В результате буйства были разбиты кофемашина и кассовый аппарат. Другой посетитель попытался успокоить неадекватного клиента, но тоже пострадал: на пол полетел его ноутбук. На шум и крики сбежались люди из соседних заведений, и турист быстро скрылся.

Как выяснилось, дебоширом оказался 37-летний гражданин Бразилии. Полиция предъявила ему обвинения в хулиганстве и порче имущества. По оценке менеджера, убытки кафе составили до ста миллионов индонезийских рупий (около 550 тыс. руб.). После инцидента заведение закрыли на ремонт.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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