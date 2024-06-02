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Доходы российских отелей выросли на 30% благодаря росту внутреннего туризма и снижению интереса к шенгенским визам

Россияне предпочитают внутренний туризм: доходы отелей растут на 30%

2:00
Туризм » Регионы » Россия

Россияне всё чаще предпочитают отдыхать внутри страны, что приносит большую радость отечественным отельерам и способствует росту их доходов. Согласно данным Росстата, в период с января по март 2024 года доходы коллективных средств размещения в России увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне предпочитают внутренний туризм: доходы отелей растут на 30%
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Одновременно наблюдается снижение количества заявок на шенгенские визы. По данным Еврокомиссии, в 2023 году число заявок уменьшилось на четверть, достигнув минимального уровня, сравнимого только с показателями пандемийного 2021 года.

В России традиционно лидирует Сочи, который много лет удерживает первенство. В январе-марте 2024 года доходность номеров в Сочи, как в горах, так и на побережье, увеличилась на 28%.

Не отстают и другие курорты Краснодарского края, где доходы в аналогичном секторе выросли на 29% по сравнению с прошлым годом. По-прежнему популярны Подмосковье, Санкт-Петербург и Калининград.

Возрастающий интерес наблюдается к Казани, Ярославлю и Волгограду. Среди востребованных горнолыжных курортов зимой выделяются Кемеровская и Мурманская области, а также Кабардино-Балкария.

Эксперты отрасли отмечают, что рост внутреннего туризма поддерживается в основном увеличением предложения. Завершаются проекты, отложенные с прошлых лет, и появляются новые интересные направления, включая экотуризм.

В этом сегменте растет интерес к русскому Северу, а также к тематическим видам отдыха, таким как агро-, гастро- и сельский туризм. Также наблюдается всплеск популярности музыкальных фестивалей на природе, подобных знаменитому Грушинскому фестивалю.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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