Где найти идеальные пейзажи и уникальные природные объекты: лучшие страны для путешествий

Топ-3 лучших страны для любителей природы

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы отправляются в путешествия, чтобы увидеть достопримечательности. Часто их внимание привлекают знаменитые культурные объекты. Другим же достаточно комфортного отеля и хорошего пляжа. Но есть и те, кто едет в другие страны, чтобы полюбоваться природой.

Фото: commons.wikimedia.org by Amelia Samulo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот некоторые из лучших направлений для природных красот:

Индонезия

Интересно, что учёные до сих пор полностью не изучили природные богатства этой страны. Индонезия состоит из более чем 13,5 тысяч островов. Здесь можно найти идеальные пляжи с белым песком, редких представителей фауны, действующие вулканы и тропические леса.

Новая Зеландия

Эта страна славится своей потрясающей природой, которую мы часто видим в фильмах и сериалах в жанре фэнтези. Например, здесь снимали "Властелина колец", "Хоббита" и "Кинг Конга".

Исландия

Эта страна не подходит для любителей пляжного отдыха из-за холодного климата, но её природа завораживает многих. Мало кто знает, что в Исландии снимали некоторые сцены популярного сериала "Игра престолов". Здесь можно полюбоваться чистыми озерами, фьордами, гейзерами и вулканами.