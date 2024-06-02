Казахстан восстановил авиасообщение с Европой: все ограничения сняты

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) снял все ограничения на авиарейсы из Казахстана в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно сообщению министерства, 15 мая состоялось заседание Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС. На заседании также выступили представители авиационных властей Казахстана, которые доложили о текущем состоянии безопасности полетов в стране.

Делегация из Казахстана проинформировала о мерах, предпринятых для устранения ранее выявленных недостатков, что получило положительную оценку со стороны Европейской комиссии. В пресс-службе Минтранса отметили, что этому заседанию предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года.

Кроме того, представители министерства добавили, что в феврале 2024 года эксперты ЕС успешно провели "техническую оценку функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями".