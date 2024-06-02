Казахстан восстановил авиасообщение с Европой: все ограничения сняты

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) снял все ограничения на авиарейсы из Казахстана в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.
Согласно сообщению министерства, 15 мая состоялось заседание Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС. На заседании также выступили представители авиационных властей Казахстана, которые доложили о текущем состоянии безопасности полетов в стране.
Делегация из Казахстана проинформировала о мерах, предпринятых для устранения ранее выявленных недостатков, что получило положительную оценку со стороны Европейской комиссии. В пресс-службе Минтранса отметили, что этому заседанию предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года.
Кроме того, представители министерства добавили, что в феврале 2024 года эксперты ЕС успешно провели "техническую оценку функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями".
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.