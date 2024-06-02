Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые ответили, почему собаки любят палки
Почему лицо красное постоянно?
Autonews: в некоторых случаях ОСАГО может работать как каско
Оглушительный результат выстрела из рельсатрона в КНР посчитали провалом
Почему бежевые цвета не подходят для оформления спальни
Ветеринары рассказали, как защитить питомца от теплового удара
Морские оттенки и креативный френч: актуальный дизайн ногтей на начало лета 2024
Простой салат из огурцов и тофу: весь секрет в заправке
Болезнь спортсмена: синдром перетренированности
Казахстан восстановил авиасообщение с Европой: все ограничения сняты

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

1:11
Туризм

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) снял все ограничения на авиарейсы из Казахстана в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно сообщению министерства, 15 мая состоялось заседание Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС. На заседании также выступили представители авиационных властей Казахстана, которые доложили о текущем состоянии безопасности полетов в стране.

Делегация из Казахстана проинформировала о мерах, предпринятых для устранения ранее выявленных недостатков, что получило положительную оценку со стороны Европейской комиссии. В пресс-службе Минтранса отметили, что этому заседанию предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года.

Кроме того, представители министерства добавили, что в феврале 2024 года эксперты ЕС успешно провели "техническую оценку функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Овощи по разному реагируют на это удобрение
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Последние материалы
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Банки.ру: страхование ипотеки на частный дом является обязательным
Пять автомобилей с самыми мощными тормозами: выбор экспертов
В Boeing намерены запустить космическую капсулу несомтря на утечку газа
В США пытаются замедлить процессы в организме человека, чтобы спасти солдат
Почему массивные шкафы не подходят для небольших комнат
Пассажиры авиакомпании Air India потеряли сознание из-за жары в самолете
Кинологи ответили, какую профессию не любят собаки
Усталость и перетренировки: узнайте новое
Простые в выращивании комнатные растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников