Пассажиры Air India потеряли сознание из-за жары в самолете: детали инцидента

Пассажиры авиакомпании Air India потеряли сознание из-за жары в самолете

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несколько пассажиров рейса авиакомпании Air India потеряли сознание из-за жары в салоне самолета. Эту историю рассказало издание India Today.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пассажиры пожаловались, что рейс из Дели в Сан-Франциско, запланированный на четверг, 30 мая, был задержан на сутки из-за "эксплуатационных проблем". Первоначально им сообщили, что вылет откладывается на шесть часов, и пассажиры были вынуждены ждать в самолете без кондиционера.

Индийская журналистка Швета Пундж поделилась на своей странице в соцсети X, что после того, как несколько человек потеряли сознание, пассажиров попросили покинуть самолет. Она назвала ситуацию бесчеловечной и призвала министра гражданской авиации Индии обратить внимание на этот инцидент.