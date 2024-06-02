Введение обязательной медстраховки для туристов в Грузии отложено до 2026 года

Введение обязательной медицинской страховки для туристов, посещающих Грузию, перенесено на 1 января 2026 года. Об этом сообщил активист Николай Левшиц в своем Telegram-канале, ссылаясь на администрацию туризма.
Изначально Грузия планировала ужесточить правила въезда для иностранцев с 1 июня 2024 года, но, как уточняет источник, эта дата была условной и не была официально подтверждена.
В мае стало известно, что туристы, планирующие поездку в Грузию с начала лета, должны будут иметь медицинскую страховку на весь период пребывания. Минимальный пакет страхования должен был включать экстренную амбулаторную помощь на сумму 5 тысяч долларов (примерно 450 тысяч рублей) и стационарное лечение на 30 тысяч долларов (примерно 2,7 миллиона рублей).
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