Введение обязательной медстраховки для туристов в Грузии отложено до 2026 года

Обязательную медстраховку для туристов в Грузии отложили до 2026 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Введение обязательной медицинской страховки для туристов, посещающих Грузию, перенесено на 1 января 2026 года. Об этом сообщил активист Николай Левшиц в своем Telegram-канале, ссылаясь на администрацию туризма.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Изначально Грузия планировала ужесточить правила въезда для иностранцев с 1 июня 2024 года, но, как уточняет источник, эта дата была условной и не была официально подтверждена.

В мае стало известно, что туристы, планирующие поездку в Грузию с начала лета, должны будут иметь медицинскую страховку на весь период пребывания. Минимальный пакет страхования должен был включать экстренную амбулаторную помощь на сумму 5 тысяч долларов (примерно 450 тысяч рублей) и стационарное лечение на 30 тысяч долларов (примерно 2,7 миллиона рублей).