Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за беспилотников

Аэропорты Казани и Нижнекамска на время ограничили полеты

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил Артем Кореняко, представитель Росавиации, в своем Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кореняко уточнил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов утром 31 мая были введены ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане. В частности, аэропорт Казани приостановил прием и отправку воздушных судов с 05:57 по московскому времени, а аэропорт Нижнекамска — с 06:24 по московскому времени.

Утром 31 мая в Казани были замечены беспилотники. В некоторых районах региона прозвучали сирены, и в республике был введен план "Ковер". Официальные комментарии от властей по этому поводу отсутствуют.