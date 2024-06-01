Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за беспилотников

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил Артем Кореняко, представитель Росавиации, в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов утром 31 мая были введены ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане. В частности, аэропорт Казани приостановил прием и отправку воздушных судов с 05:57 по московскому времени, а аэропорт Нижнекамска — с 06:24 по московскому времени.
Утром 31 мая в Казани были замечены беспилотники. В некоторых районах региона прозвучали сирены, и в республике был введен план "Ковер". Официальные комментарии от властей по этому поводу отсутствуют.
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