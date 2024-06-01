В Уфе открываются 133 лагеря дневного пребывания с 3 июня

Сегодня в Уфе начали свою работу 12 загородных лагерей. Об этом сообщил мэр города, Ратмир Мавлиев, в социальных сетях.
По его словам, в лагере "Чайка" уже в 88-й раз стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году там появился новый модульный корпус на 49 мест. На первой смене будут отдыхать более 140 детей участников СВО. Для них подготовлены мастер-классы по робототехнике, медиатворчеству, музыкальным технологиям и искусству.
Кроме того, с 3 июня откроются 133 лагеря дневного пребывания на базе школ, учреждений дополнительного образования и подростковых клубов.
"Поздравляю ребят с началом летних каникул и желаю яркого и запоминающегося отдыха!" — отметил Ратмир Мавлиев.
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