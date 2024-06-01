В Уфе открываются 133 лагеря дневного пребывания с 3 июня

В Уфе открылись 12 загородных лагерей для детей

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня в Уфе начали свою работу 12 загородных лагерей. Об этом сообщил мэр города, Ратмир Мавлиев, в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, в лагере "Чайка" уже в 88-й раз стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году там появился новый модульный корпус на 49 мест. На первой смене будут отдыхать более 140 детей участников СВО. Для них подготовлены мастер-классы по робототехнике, медиатворчеству, музыкальным технологиям и искусству.

Кроме того, с 3 июня откроются 133 лагеря дневного пребывания на базе школ, учреждений дополнительного образования и подростковых клубов.

"Поздравляю ребят с началом летних каникул и желаю яркого и запоминающегося отдыха!" — отметил Ратмир Мавлиев.