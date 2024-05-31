Туристический маршрут "Плато Ай-Петри" соединяет экотропы Крымских гор

В Ялтинском горно-лесном заповеднике открыт новый туристический пешеходный маршрут "Плато Ай-Петри", сообщили в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"Маршрут "Плато Ай-Петри" соединяет несколько существующих экотроп заповедника "Ялтинский горно-лесной" в единую сеть. Он объединяет "Кореизскую тропу" и "К зубцам Ай-Петри" с "Еврейской тропой" и "Иограф" с "Таракташской тропой". Этот маршрут будет интересен любителям многодневных походов, так как теперь возможен транзитный проход через заповедник. Сеть эколого-просветительских маршрутов будет связана с существующими и проектируемыми маршрутами всего горного Крыма, включая Большую Севастопольскую и Большую Крымскую тропы", — сообщили в дирекции.
Отмечается, что на маршруте предусмотрена стоянка для ночевки с палаткой "Кордон Ай-Петри". Протяженность маршрута составляет 25 км.
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