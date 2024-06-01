Белград переполнен: концерты Rammstein привлекли тысячи туристов

Концерты Rammstein привлекли тысячи туристов в Белград

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Белград: аншлаг в отелях и массовый наплыв туристов

Фото: commons.wikimedia.org by Sava52Bogdanovic is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На прошлой неделе Белград столкнулся с полным аншлагом в отелях и гостевых домах. Некоторые туристы, не найдя свободных мест, вынуждены были искать жилье в Нови-Саде, который находится в 100 км от столицы. Причиной такого наплыва стали концерты группы Rammstein, прошедшие 24 и 25 мая, которые привлекли тысячи поклонников из разных стран, включая Россию. В преддверии летнего сезона редакция обобщила важные особенности въезда в Сербию.

Особенности въезда в Сербию

Россиянам для поездки в Сербию на срок до 30 дней виза не требуется. Процедура пересечения границы для туристов предельно проста: достаточно предъявить загранпаспорт, действительный как минимум 3 месяца после выезда из страны. Также на правительственном портале указывается, что туристы должны иметь при себе не менее 50 евро на день пребывания и рекомендуется оформить медицинскую страховку с покрытием от 20 тыс. евро.

Каждый иностранец обязан зарегистрироваться по месту пребывания в течение суток. В отелях эта процедура выполняется автоматически при заселении, а при аренде жилья лучше напомнить владельцу о необходимости оформления соответствующего документа.

Прямые рейсы из России в Сербию

Туристы могут добраться до Белграда прямыми рейсами Air Serbia из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. В основном же маршруты из России предполагают пересадки в третьих странах. Самый быстрый перелет Шереметьево — Белград сербским авиаперевозчиком занимает всего 3 часа. Стоимость билета составляет от 113 тыс. рублей и 6,2 тыс. рублей за багаж. При выборе маршрутов с 1-2 пересадками цена начинается от 70 тыс. рублей за билет туда-обратно.

Перелет по маршруту Пулково — Белград на рейсах Air Serbia с 15 по 29 июня обойдется в 169,2 тыс. рублей, а багаж — еще 4,3 тыс. рублей. Полет займет около 3 часов. Альтернативные маршруты из Санкт-Петербурга на эти даты начинаются от 85,5 тыс. рублей с ручной кладью при условии 2-3 пересадок и смене авиакомпаний.

Из Самары в Белград можно улететь, например, через Стамбул. Стоимость билетов на 7-21 июля начинается от 80 тыс. рублей, плюс доплата за багаж 14,2 тыс. рублей. Полет до Турции осуществляется рейсом авиакомпании Red Wings, а далее пересадка на рейс Air Serbia до Белграда. Общее время в пути составляет около 15,5 часа туда и 11,5 часа обратно.

Оплата картами UnionPay в Сербии

В Сербии туристы могут оплачивать товары и услуги картами UnionPay российских банков, не попавших под санкции. В Белграде безналичные расчеты успешно проходили по картам Газпромбанка, Примсоцбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. Также была удачная транзакция через мобильное приложение Huawei Pay.

Наличную оплату принимают в сербских динарах. В одном из банкоматов NLB Banka в мае удалось снять трижды по 200 тыс. динар с карты Газпромбанка по курсу 0,9 рубля за динар. После этого банкомат отказал в выдаче наличных, и снять деньги не удалось даже в соседнем банкомате.

В Белграде и других туристических местах обменники принимают основные мировые валюты. Курс обмена близок к официальному: 117 динаров за евро без дополнительных комиссий и необходимости предъявлять паспорт. Многие отели также принимают оплату в евро.

Увеличение числа рейсов

Авиакомпания Air Serbia увеличивает количество рейсов в Россию в летнем расписании: на линии Белград — Москва будет до 19 рейсов в неделю.